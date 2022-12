Death Stranding tendrá una película y, al igual que el videojuego en su momento, no sabemos de qué tratará. Afortunadamente, Hideo Kojima, quien tiene el papel de productor en esta ocasión, ha respondido un par de dudas sobre esta cinta, dejando en claro que quiere alejarse de los estándares de Hollywood.

En una reciente entrevista con IGN, Kojima no compartió detalles sobre la historia de la película de Death Stranding, pero sí dejó en claro que tiene una aproximación artística, y no tiene pensado seguir los estándares de Hollywood. Esto fue lo que comentó:

“Estuve en varias videollamadas con mucha gente en Hollywood cada semana a partir del año pasado, y no solo por Death Stranding. Recibí muchas ofertas, pero mi intención desde el principio nunca fue hacer una película que fuera un éxito en taquilla. Alex Lebovici de Hammerstone Studios compartió mi visión al respecto.

Hubo muchas presentaciones para hacer una película a gran escala con actores famosos y explosiones ostentosas, ¿pero qué buenas explosiones puede haber en Death Stranding? Hacer dinero no es algo en lo que esté centrado, tampoco. Mi objetivo va por un enfoque más artístico, y la única persona que me ofreció hacer una película así fue Alex Lebovici, lo que me hace pensar que es un tipo bastante inusual.

Todavía no lo hemos decidido. El fracaso de las adaptaciones de videojuegos a películas desde hace un tiempo ha dado lugar a muchas películas que se adaptan a los jugadores, ¿verdad? Esa es la razón por la que tienen el mismo tipo de aspecto que un juego. No quiero que la película de Death Stranding sea así. Estoy tomando el camino de cambiar y evolucionar el mundo de Death Stranding de una manera que se adapte bien a la película.

Hice Death Stranding para ser un juego, y los juegos son juegos. No hay una necesidad real de convertirlos en películas. Entonces, de alguna manera, la película de Death Stranding está tomando una dirección que nadie ha intentado antes con una adaptación de videojuego a película. Creo que lo que necesito hacer es algo que inspirará a algunas de las personas que la vean a ser creadores en 10 o 20 años”.