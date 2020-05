Hércules podría ser el siguiente remake live action de Disney

Una vez más, reportes aseguran que Disney se encuentra trabajando en una adaptación live action de sus películas animadas del siglo pasado. En esta ocasión es el turno de Hércules. Este proyecto sería producido por Joe y Anthony Russo, responsables por la súper exitosa Avengers: Endgame, con el escritor de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings como el guionista principal.

Por el momento se desconoce si Hércules continuará por el camino de Aladdin, The Lion King y Beauty and the Beast, y ser una adaptación con todos los puntos importantes de la historia y escenas musicales intactas, o si veremos algo como Mulan, la cual ha cambiado varios aspectos narrativas y no contará con canciones.

Considerando la situación global actual, por el momento aún se desconocen muchos detalles, como la fecha de lanzamiento, y los actores que interpretarán a los personajes principales. La única duda que tenemos por el momento es: ¿Acaso veremos a Ricky Martin una vez como el mítico personaje?

