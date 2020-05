John Wick 4 y Matrix 4 ya no saldrán el mismo día

Estoy seguro que muchos de nosotros ya habíamos marcado en nuestros calendarios la fecha del 21 de mayo 2021, puesto que ese día íbamos a poder disfrutar de John Wick 4 y Matrix 4. Desafortunadamente, y como tal vez era de esperarse, la situación del coronavirus ha complicado la agenda de Keanu Reeves, quien ya no tendrá tiempo de grabar ambos largometrajes.

Durante una reciente entrevista con el director de John Wick 4, Chad Stahelski, confirmó que a Reeves aún le faltan grabar muchas escenas de Matrix 4 y que lamentablemente el actor no podrá comprometerse al cien por ciento con la producción:

“Entre lo mucho que queremos expandir la franquicia de John Wick, y la pandemia, no puedo darte una fecha de lanzamiento para la siguiente. Quiero decir, Matrix solo llevaba cuatro semanas de producción cuando esto comenzó. Así que, Keanu debe terminar de comprometerse con The Matrix, lo cual es bastante y creo que probablemente se extenderá hasta finales de año. Después tenemos que prepararnos nosotros y luego ya empezaremos. Así que fechas de lanzamiento, no puedo decirte nada por ahora.”