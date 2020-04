Disney+ prepara una nueva serie de Star Wars

De acuerdo con fuentes cercanas al portal Variety, Disney+ ya se encuentra trabajando en una nueva serie de Star Wars bajo la dirección de Leslye Headland, co-creadora y productora de Russian Doll, serie críticamente aclamada de Netflix.

Los detalles sobre la trama permanecen bajo llave en Disney, pero aseguran que tendrá una mujer como protagonista y estará situada en una época de Star Wars nunca antes explorada. Se dice que Headland también fungirá como guionista y por ahora están contratando personal para comenzar a trabajar en el proyecto.

Por ahora hay otras dos series live-action de Star Wars en producción para Disney+, una de ellas enfocada en Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor como protagonista y la precuela de Rogue One con Diego Luna reinterpretando a Cassian Andor. De igual manera, se ha confirmado que Disney ya aprobó una tercera temporada de The Mandalorian, y a pesar de que la segunda todavía no se estrena, sus productores ya comenzaron a trabajar en esta tercera parte.

Fuente: Variety