Valve confirma que sí se filtró el código de Counter-Strike: Global Offensive

El día de hoy se filtró el supuesto código fuente para el motor gráfico de Valve, Source. Evidentemente esto provocó que muchos jugadores de Team Fortress 2 y Counter-Strike: Global Offensive entraran en pánico debido a los riesgos de seguridad que esto podría traer. Sin embargo, Valve ha confirmado que no hay de qué preocuparse pues se trata de una versión antigua.

En una declaración para IGN, Valve comentó lo siguiente:

Por medio de Twitter, la cuenta no oficial Steam Database fue quien reportó la filtración inicial:

Source code for both CS:GO and TF2 dated 2017/2018 that was made available to Source engine licencees was leaked to the public today. pic.twitter.com/qWEQGbq9Y6

— Steam Database (@SteamDB) April 22, 2020