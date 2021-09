HBO Max pierde varias películas de horror

Halloween está a la vuelta de la esquina. Como cada año, mucha gente utiliza esta temporada para disfrutar de sus películas favoritas de terror. Gracias a la creciente popularidad de los servicios de streaming, llevar a cabo un maratón es bastante sencillo. Sin embargo, parece que esta no será una opción para los usuarios de HBO Max, ya que varias cintas de horror abandonarán esta plataforma a partir del día de mañana.

Lamentablemente, películas como Scream, Jason X, The Texas Chainsaw Massacre, y hasta Scary Movie ya no estarán disponibles en HBO Max a partir del día de mañana. Esto se debe a un conflicto con los derechos de estas películas, lo cual no pudo haber llegado en un peor momento. Esta es la lista completa de cintas de horror que ya no podrás ver en este servicio:

-The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

-The Texas Chainsaw Massacre, 2003

-Scream

-Scream 2

-Scream 3

-Scary Movie

-Scary Movie 2

-Scary Movie 3

-Primal Fear, 1996

-My Bloody Valentine 3-D

-Murder By Numbers

-Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III

-Jason X

-Jason Goes to Hell: The Final Friday

-House on Haunted Hill

-From Dusk Till Dawn

-The Craft

-The Devil’s Advocate

Sin duda alguna, una triste noticia. Aunque algunas de estas cintas, como Jason X y Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III no son recordadas con cariño, las series de Scream y Scary Movie aún tienen un espacio en el corazón de cientos de fans del horror. Es importante mencionar que esto solo aplica a HBO Max en Estados Unidos, ya que en México, estas cintas ni siquiera están disponibles actualmente.

