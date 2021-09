Parece que Scorn se ha retrasado hasta el 2022

¿Recuerdas a Scorn? Este es un título de horror inspirado por la estética de H.R. Giger, famoso por su trabajo en Alien. Aunque este título está planeado para llegar al mercado en algún punto de este año, la falta de información durante los últimos meses ha dado una mala señal sobre su promesa de lanzamiento. Ahora, un reciente comunicado parece confirmar lo que muchos temen, ya que Scorn se ha retrasado hasta el 2022.

Recientemente se compartió un comunicado por parte Kepler Interactive, un nuevo grupo de desarrolladores, en donde se anunció a los miembros que forman parte de este equipo. Aquí encontramos a Sloclap, desarrolladores de Sifu, a Awaceb, el encargado de Tchi, y a Ebb Software, que está trabajando en Scorn. El grupo es esencialmente un editor copropietario de sus diversos desarrolladores, dirigido por un equipo ejecutivo formado por los fundadores de Kowloon Nights. Este fue el mensaje que se compartió al respecto:

“La lista de 2022 incluye títulos muy esperados como Sifu de Sloclap, Scorn de Ebb Software, Tchia de Awaceb, Tankhead de Alpha Channel y un título no anunciado de A44”.

De esta forma, Kepler Interactive ha confirmado que Scorn se ha retrasado hasta un punto no específico de 2022. Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Ebb Software, pero esto explicaría por qué no hemos escuchado algo sobre este juego desde hace varios meses. Scorn fue anunciado como una exclusiva de Xbox, y parece que esto no ha cambiado.

En temas relacionados, Tango Gameworks ya está trabajando en un nuevo juego. De igual forma, Xbox Cloud Gaming ya está disponible en México.

Vía: Destructoid