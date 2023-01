HBO Max estaría a punto de aumentar sus precios

Un nuevo año ha surgido y eso significa que cosas como la inflación van a seguir presentes, ya que traer todo tipo de entretenimiento o incluso las necesidades básicas cada vez más se vuelven más caras. Por esa razón, las plataformas de streaming no se van a quedar atrás, y ahora, se menciona que HBO Max tendrá su respectiva cifra monetaria en aumento.

Vale la pena mencionar que dicha cifra no es tan grande como se puede imaginar, ya que pasará de $14.99 a $15.99, desde 2020 que fue lanzada la aplicación no se había hecho este tipo de ajuste, por lo que los usuarios no deberían tener mucho problema. Además, de momento solo se ha confirmado en Estados Unidos, o al menos eso se ha dicho.

Los cambios entran en vigencia de inmediato, a partir del 12 de enero, para los nuevos clientes, mientras que los existentes verán el aumento cuando se cargue su próxima factura a partir del 11 de febrero. Aun con todo esto, quienes no estén de acuerdo con el precio, están a tiempo de poder cancelar su membresía para evitar inconvenientes.

Esto se dice en el comunicado de prensa:

Este aumento de precio de un dólar nos permitirá continuar invirtiendo para brindar aún más programación que defina la cultura y mejorar nuestra experiencia de cliente para todos los usuarios.

Recuerda que el próximo 15 de enero llega una serie bastante esperada de la plataforma, The Last of Us.

Vía: IGN

Nota del editor: Por ahora en latam no se ha mencionado un aumento de precio, entonces no hay que preocuparse demasiado, aunque normalmente entre regiones se siguen este tipo de acciones, por lo que no sorprendería que suba el precio a mitad de año.