HBO filtra la fecha de estreno de The Last of Us

Originalmente planeada para finales de 2022, la serie de The Last of Us es una de las producciones y adaptaciones de videojuegos más esperadas de los últimos años. Aunque por el momento no hay información oficial, parece que HBO ha filtrado, por error, la fecha de estreno exacta de este show, y la espera no será tan larga como muchos creían.

Recientemente, varios usuarios se dieron cuenta de que en la página oficial de la serie de The Last of Us en HBO Max ya aparece la fecha de estreno exacta. Aquí se menciona que veremos esta adaptación el próximo 15 de enero de 2023, lo cual es más pronto de lo que se esperaba. Esta es la descripción oficial del show:

“Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir”.

Sin embargo, en estos momentos esta información ya no se encuentra disponible, y no hay otra fuente oficial que logre respaldar este detalle, por lo que es posible que HBO filtró por error esta fecha. Ahora solo nos queda esperar a que la empresa logre compartir más sobre esta esperada adaptación del trabajo de Naughty Dog.

Si esta filtración es acertada, la serie de The Last of Us llegará a HBO y HBO Max el próximo 15 de enero de 2023. En temas relacionados, el multiplayer de The Last of Us Part II sería free-to-play. De igual forma, The Last of Us Part I no se lanzó para promocionar la serie.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para ver esta adaptación. Aunque es muy seguro que la historia sea sumamente fiel al trabajo original, no se descartan una serie de cambios, así como referencias a la segunda entrega. Solo nos queda esperar y ver cómo es que HBO maneja este trabajo.

Vía: VGC