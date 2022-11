El día de hoy se han compartido los datos relacionados con el reciente trimestre del año fiscal en curso de Sony. Como seguramente lo recuerdas, fue en este periodo, entre julio y septiembre, que el nuevo PlayStation Plus llegó al mercado. Aunque muchos creían que esto iba a significar un aumento de usuarios, en realidad vimos una disminución de dos millones de jugadores.

En total, se habla de 45.4 millones de suscriptores para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. Esto es una disminución de 1.9 millones en comparación con los 47.3 millones registrados el trimestre pasado. Junto a esto, los usuarios activos mensuales (MAU) de PlayStation Network también se redujeron a 102 millones, una disminución con respecto a los 104 millones del año anterior y los 103 millones del trimestre pasado. Esta parece ser la cifra de MAU más baja de Sony desde que comenzó a informar estos datos a principios de 2020.

Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que los ingresos por servicios de red de Sony, en donde se incluyen PS Plus y publicidad, pero no compras de juegos ni contenido adicional, aumentaron un 10%, de ¥106 mil millones de yenes, a ¥116 mil millones de yenes, lo que representa su mejor desempeño hasta la fecha durante un trimestre. Eso significa que la división de juegos de Sony está ganando más dinero por suscriptor que antes, lo cual es un reflejo de los nuevos niveles de suscripción y sus precios.

Respecto a esto, Hiroki Totoki, CFO de Sony, mencionó que la disminución de usuarios se debe a la falta de juegos third party en el último trimestre, así como el hecho de que las personas ya no pasan tanto tiempo en casa. Esto fue lo que mencionó:

“Ha habido una disminución en el número de miembros de PlayStation Plus. Sin embargo, en el segundo trimestre renovamos nuestros servicios y no ha habido un gran impulso en su conjunto. Además, no hicimos promociones agresivas durante el segundo trimestre. Por tanto, en el futuro vamos a tener más penetración en PS5 y vamos a tener muy buenos títulos. Además, podemos hacer mejores promociones y creemos que podemos recuperarnos. Ahora más personas salen al aire libre y todavía tenemos que salir de los ciclos negativos. Las ventas de software de PS4 y de terceros también han sido bastante lentas, y las ventas de títulos de catálogo también han disminuido. En contra de eso, el compromiso de PS5 es bastante alto, por lo que en el tercer trimestre esperamos cierta recuperación. Tenemos títulos fuertes de first-party y tenemos algunos efectos estacionales. Entonces, en el tercer trimestre podemos ver cierta recuperación de la tendencia a la baja: esa es nuestra expectativa”.

Sin embargo, con la llegada de Call of Duty: Modern Warfare II, el cual tuvo un gran lanzamiento en consolas de PlayStation, y God of War Ragnarok en un par de días, se espera que el número de usuarios de PS Plus aumente durante el trimestre en curso.

En temas relacionados, la colección de Uncharted tuvo el peor lanzamiento de PlayStation en PC. De igual forma, estos son los juegos de PS Plus para noviembre.

Nota del Editor:

A comparación de Xbox Game Pass, cuando el nuevo PS Plus llegó al mercado, no hubo un gran revuelo. Aunque la plataforma de PlayStation ya tiene más contenido hoy en día, aún hay muchos que no ven a este servicio como una completa necesidad.

Vía: VGC