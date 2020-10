Anuncian fecha de lanzamiento de la versión mejorada de Master Chief Collection en Series XIS

Aunque Halo Infinite no llegará a Xbox Series X el próximo mes de noviembre, la serie de FPS contará con una gran presencia en la nueva consola de Microsoft. Hace unos momentos se reveló que la Master Chief Collection tendrá una versión de siguiente generación con un par de agregados bastante interesantes.

Además de que todos los juegos en la colección estarán optimizados para Xbox Series X|S contaremos con 120fps en la campaña y multijugador. En Series X el paquete tendrá soporte 4K, algo que también mejorará el co-op en pantalla dividida.

It's time to dust off the ol' Needler.

✅ Fully Optimized on Series X|S

✅ 120 FPS in Campaign & Multiplayer

✅ Split-screen improvements & up to 4K on Series X

✅ Available for free to existing owners or those with @XboxGamePass on November 17 pic.twitter.com/Ufusdsyd8C

— Xbox (@Xbox) October 20, 2020