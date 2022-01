Halo Infinite modificará su próximo torneo debido al COVID

El 2022 no ha sido un muy buen año para la escena competitiva de Halo Infinite. Anteriormente te contamos cómo es que la escasez de Xbox Series X afectó a un torneo profesional de este juego, y ahora también deberán modificar algunas normas debido al incremento en contagios por el COVID-19.

El próximo Campeonato Regional de Anaheim ya no contará con un público presencial, además de que el Open Bracket se llevará a cabo de forma completamente digital. Esto de acuerdo con un reciente comunicado publicado en redes sociales.

— Halo Esports #HCS (@HCS) January 10, 2022