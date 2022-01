Andrew Garfield está de vuelta bajo los reflectores tras su aparición en Spider-Man: No Way Home. El actor de 38 años ha estado ofreciendo todo tipo de entrevistas y declaraciones a los medios, y no todas ellas están relacionadas necesariamente al héroe arácnido. De hecho, Garfield recientemente reveló que hubo una película que lo rechazó por “no ser lo suficientemente guapo”.

Platicando con Variety, Garfield dijo que cuando apenabas iba empezando en el mundo de la actuación estaba desesperado por formar parte de la franquicia de Narnia. Desafortunadamente, nunca obtuvo el papel que buscaba:

“Recuerdo haber estado muy desesperado. Yo audicioné para el papel del Príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia y pensé, ‘Esto podría ser bueno, podría serlo’. Y el brillante y guapo actor Ben Barnes terminó quedándose con el papel. Creo que al final estaba entre nosotros dos y recuerdo haber estado muy obsesionado. Después empecé a molestar a mi representante y me dijo, ‘es porque no te consideran lo suficientemente guapo, Andrew. Ben Barnes es un hombre muy talentoso y guapo. Así que viéndolo en retrospectiva, estoy feliz con la decisión y creo que hizo un increíble trabajo.”

Tras haber fracasado en esta audición, Garfield ganó bastante reconocimiento por su participación en The Social Network y posteriormente se ganó el corazón de los fans por su papel como Peter Parker en la duología no intencional de The Amazing Spider-Man. Hasta hace poco, la comunidad lanzó una petición dirigida a Sony exigiéndoles que lanzarán The Amazing Spider-Man 3, aunque las probabilidades de que esto suceda son muy bajas.

Nota del editor: No sé si me gustaría tener una tercera parte de The Amazing Spider-Man. La verdad es que estas películas no son tan malas como la gente lo hace parecer, pero tampoco creo que sean las mejores del arácnido. Tal vez una tercera película podría redimir a su versión del héroe, pero creo que No Way Home ya hizo un buen trabajo con eso.

Via: IGN