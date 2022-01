El año pasado, Razer anunció que ya estaban trabajando en un cubrebocas con iluminación RGB, el cual aparentemente sí funcionaría para protegerte en contra del COVID-19. Todavía no sabemos cuándo vayan a llegar estos cubrebocas al mercado, pero algunos expertos en la materia aseguran que no cuentan con la certificación N95. En otras palabras, no te protegerán contra el coronavirus.

Razer prometió que los filtros utilizados por estos cubrebocas te protegerían en contra de las bacterias, mas no en contra de los virus. Ante esto, Naomi Wu, una experta en tecnología, salió a desmentir las declaraciones de Razer y aseguró que portar uno de estos cubrebocas no tendrá efecto alguno contra el COVID.

The first sentence of the @Razer Zephyr advertisement is a promise it will protect you against viruses- when its filters are only rated for bacteria.

The second sentence lies again and calls them N95-grade (STP-0059) when they are not- it’s a different test.@FTC @NIOSH pic.twitter.com/bTVLIfbAEM

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) January 9, 2022