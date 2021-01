Razer presenta una nueva silla para jugadores con todo y monitor desplegable

No cabe duda alguna que algún día la realidad superará a la ficción, y parece que cada vez falta menos para ese momento. Las sillas para jugadores son un producto que ha existido desde hace tiempo, pero Razer quiere llevar este concepto al siguiente nivel con una silla que incluye un monitor retráctil transparente, así como lo has visto en las películas.

Project Brooklyn

Conocida internamente como Project Brooklyn, se trata de una silla creada específicamente para el sector de los videojuegos. Como te lo decía anteriormente, este novedoso producto incluye un monitor desplegable full surround de 60 pulgadas, pero eso no lo es todo.

Además del monitor previamente mencionado, Project Brooklyn incluirá un descansabrazos 4D transformable, brindándote así mayor comodidad al momento de jugar.

El asiento delantero estará compuesto de fibra de carbono para el mejor nivel posible de ergonomía, además de que también contará con la tecnología Razer Hypersense, una serie de vibraciones que ofrecerá un mayor nivel de inmersión táctica. Y por supuesto, no podía faltar la iluminación Chroma RGB.

Te preguntarás: ¿cuándo estará disponible esta tecnología? Por ahora no hay fecha estimada ni precio, puesto que únicamente se trata de un prototipo, pero no cabe duda alguna que se trata de un producto muy emocionante. Pero eso no es todo…

Project Hazel

Como seguramente recordarás, el año pasado Razer donó un millón de cubrebocas para combatir el COVID-19, aunque la compañía no podía quedarse ahí. Aunque la vacuna contra esta enfermedad ya empezó a ser distribuida en gran parte del mundo, la realidad es que todavía estamos lejos de regresar a la “normalidad”, así que el uso de mascarillas y otros elementos de protección sigue siendo necesario y Razer lo sabe.

Ante esta crisis sanitaria, la compañía ha lanzado su propia línea de cubrebocas conocida como Project Hazel, y similar a sus demás productos, cuenta con innovadoras funciones que los amantes de la tecnología ciertamente apreciarán.

Este cubrebocas incluirá un respirador quirúrgico N95, así como ventilación activa y función de auto-esterilizado. En cuanto al diseño, veremos que es transparente y clara, además de que también contará con tecnología Razer Voiceamp para amplificar tu voz y así tener que evitarte quitar la mascarilla al hablar.

Razer describe a Project Hazel como un cubrebocas sustentable puesto que incluye filtros reemplazables, ventiladores recargables y una estación de carga inalámbrica con esterilización de rayos ultravioleta.

Pese a todas estas funciones, Project Hazel promete ser un cubrebocas muy cómodo, ya que contará con un filtro de aire optimizado, sello hermético no obstrusivo y correas para las orejas ajustables. Y claro, también incluirá iluminación RGB.

Al igual que Project Brooklyn, Project Hazel sigue en la fase de prototipo y como tal, todavía no tiene fecha de lanzamiento o precio.

Fuente: Razer