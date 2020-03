Razer donará un millón de cubre bocas para combatir el COVID-19

Razer es una compañía que probablemente podrás recordar por sus teclados, audífonos y otro tipo de accesorios que usan los jugadores. Debido a los difíciles tiempos que vivimos actualmente a causa del virus COVID-19, el CEO de esta empresa, Min-Liang Tan, se ha comprometido a ofrecer máscaras quirúrgicas para las autoridades sanitarias de todo el mundo, y así ayudar a combatir la propagación de este virus.

Por medio de Twitter, Min-Liang comentó que su equipo está trabajando arduamente para ofrecer hasta un millón de estas mascarillas, las cuales cuentan con un color negro y el clásico diseño de Razer en un costado. La compañía planea comunicarse con las autoridades médicas y los gobiernos en los países donde esta marca tiene presencia para priorizar el apoyo y ofrecer ayuda en donde más se necesite.

We intend to donate up to 1M masks to the health authorities of different countries globally. For starters, we’ve been in touch with the authorities in Singapore (where the @Razer SEA HQ is based) to donate some of the initial shipments to assist their fight against COVID-19.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020