Hacen stream de Tears of the Kingdom

El lunes, imágenes y videos que parecían mostrar la parte inicial del juego comenzaron a compartirse ampliamente en los sitios de redes sociales y canales privados de Discord. Incluso un jugador transmitió el juego en Twitch durante unos 30 minutos, antes de que el canal fuera eliminado “a petición del titular de los derechos de autor”.

Como era de esperar, aquellos que buscan evitar spoilers de la historia y la jugabilidad antes de la fecha de lanzamiento del 11 de mayo pueden desear tener cuidado en las redes sociales durante las próximas dos semanas. De particular preocupación para Nintendo será que algunos de los medios compartidos afirman mostrar la muy esperada secuela de Nintendo Switch funcionando a través de un emulador de PC.

Si es cierto, esto podría hacer que todo el juego se comparta ampliamente en sitios ilegales de ROM, causando mucho más caos para el secreto bien guardado de Tears of the Kingdom que si solo unos pocos fanáticos hubieran obtenido copias minoristas. Por separado, al menos una copia física minorista del juego parecía haber sido vendida en un sitio de subastas este fin de semana.

No es la primera vez que un juego de Nintendo Switch se filtra de esta manera. Anteriormente, Pokemon Legends: Arceus y Pokemon Brilliant Diamond y Shining Pearl llegaron a manos del público casi dos semanas antes de su lanzamiento. En febrero, con el nuevo Zelda aún a tres meses de su lanzamiento, alguien publicó imágenes en Discord y Reddit que afirmaban mostrar ilustraciones inéditas de un próximo libro.

Nintendo luego solicitó una citación para obligar a Discord a revelar quién filtró las imágenes. Nintendo publicó el último avance previo al lanzamiento de Zelda: Tears of the Kingdom el mes pasado, que se puede ver arriba. Coincidiendo con el lanzamiento del tráiler, el sitio web oficial del juego se actualizó con nueva información sobre el título. “Link comienza su viaje en una de las muchas misteriosas islas flotantes que han aparecido de repente en los cielos por encima de Hyrule”, dice. “Es allí donde nuestro héroe tendrá que adquirir nuevas habilidades antes de regresar al mundo de la superficie para comenzar su épica aventura. “El cielo no es lo único que ha cambiado en Hyrule. Las ubicaciones familiares han sido transformadas drásticamente, con nuevas ciudades, cuevas oscuras y misteriosos abismos que surgen en todo el mundo, esperando ser explorados”. Después de varios retrasos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzará el 12 de mayo.

Vía: VGC

Nota del editor: Solo les voy a compartir una anécdota. Hace unos años, cuando iba a salir Super Mario Odyssey fuí a checar precios a una “Plaza” que me quedaba cerca del Centro Histórico de la CDMX *guiño guiño*. El juego salía al día siguiente, me lo querían vender mucho más caro y les dije: “Amigo, no es por hacerte enojar pero en Amazon está mucho más barato, gracias” y me contestó: Sí pero ya lo puedes jugar ahorita. Le dije que prefería esperarme a mañana y aproveché para preguntarle desde cuándo tenían la copia y me contestó que tenían más de dos semanas vendiendo el juego. Tampoco debería sorprenderles que el ROM esté en sitios ilegales antes del día del lanzamiento. Compren su copia legal y hagan las cosas bien banda. Jugar unos días antes no los va a hacer famosos, aunque tal vez un poco virales por las razones equivocadas.