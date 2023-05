RUMOR: Se avecina un esperado cambio para consolas Xbox

Un insider bien conocido de Xbox ha insinuado un cambio esperado desde hace mucho tiempo en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S. Se pueden hacer una amplia variedad de críticas a los nuevos dispositivos Xbox, desde su diseño hasta sus especificaciones, su conjunto de características y su interfaz de usuario. Siempre hay espacio para diseños diferentes y mejorados, más potencia, más características y una interfaz de usuario refinada.

Una de las mayores peticiones que los fans de Xbox han tenido involucra el panel de control, también conocido como la pantalla de inicio. Si tienes déjà-vu, es porque esto fue una queja con la Xbox One también, lo que llevó a Microsoft a rediseñar completamente la pantalla de inicio. Este diseño se trasladó a la Xbox Series X|S, y nunca ha sido popular. A medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez menos popular.

Ahora, Microsoft ya ha confirmado que está trabajando en algunos cambios en el panel de control de Xbox. Lo que son estos cambios y cómo se ven, no lo sabemos. Ni siquiera sabemos cuándo se lanzarán. Todo lo que sabemos es que están en fase de prueba con los Insiders de Xbox. Y parece que los cambios serán bien recibidos por los fans de Xbox.

En Twitter, el reportero de Windows Central e insider de Xbox, Jez Corden, transmitió la noticia de dos cosas. La primera es que el nuevo diseño del panel de control está en el horizonte. Esto ya lo sabíamos. La segunda cosa es el adelanto. Según Corden, “se ve bien”. El insider de Xbox señala que los fans de Xbox no deben esperar una “revisión completa”, pero la actualización aborda las opiniones que los fans de Xbox han estado proporcionando a Microsoft sobre el panel de control.

Por supuesto, hay que tomar esta insinuación con precaución. Corden casi con seguridad ha tenido una vista previa del panel de control de Xbox, sin embargo, hay una cuestión de gusto. A la gente le gustará y preferirá diferentes diseños. Probablemente haya gente que le guste el panel de control actual. Así que asegúrate de tenerlo en cuenta antes de subirte al tren de hype.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Creo que una de las cosas que más me gustaban de la era del Xbox 360 es que a cada rato teníamos una nueva interfaz y que siempre era mejor. Aunque extraño los blades, creo que eran una gran idea aunque no eran tan estéticos y me gustaría verlos de vuelta.