Phil Spencer habla del posible futuro de Xbox sin Activision

Un nuevo informe de Bloomberg detalla cómo Microsoft está describiendo el acuerdo internamente al personal después de que los reguladores del Reino Unido le dieran un golpe fatal la semana pasada.

Microsoft está intentando adquirir Activision-Blizzard por 69 mil millones de dólares. La enorme adquisición daría a Xbox el control de Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush Saga, dándole un mayor dominio en los juegos móviles y expandiendo su incipiente servicio Xbox Game Pass incipiente. Los reguladores del Reino Unido previamente habían enfriado sus críticas de que el acuerdo podría dañar a PlayStation, el líder del mercado, y en cambio la CMA optó por bloquear el acuerdo por el motivo de un posible daño al mercado de los juegos en la nube, que es bastante teórico en la actualidad, representando alrededor del 1-2% de la industria general de los videojuegos. Microsoft ha trabajado arduamente para ofrecer acceso a todas las compañías de juegos en la nube competidoras a los juegos de Activision si el acuerdo se concreta, algo a lo que no tienen acceso en la actualidad.

Las malas noticias para Xbox a menudo vienen acompañadas de una ola de pesimismo. Xbox ocupa el tercer lugar en la llamada “guerra de consolas”, vendiendo menos unidades de consola que PlayStation y Nintendo a nivel global. Sin embargo, Xbox tiene uno de los mayores volúmenes de usuarios activos mensuales, persiguiendo un modelo de compromiso de tipo servicio popularizado por Activision y Tencent. Con ese fin, se dice que el jefe de Xbox, Phil Spencer, intentó calmar los nervios dentro de Xbox al mencionar que la muerte del acuerdo Activision Blizzard King podría dañar a Xbox en general.

La fuente de Bloomberg afirma que Spencer convocó una reunión general hoy, describiendo cómo el presidente Brad Smith estaba trabajando en una respuesta a la resolución regulatoria hasta altas horas de la noche, señalando que otros líderes ejecutivos como la CFO Amy Hood también están trabajando para concretar el acuerdo. Supuestamente, Spencer dijo que, si bien Activision “acelera” la visión de Xbox, no es la totalidad de esa visión. De acuerdo con reportes, Spencer enfatizó que la estrategia de Xbox avanzará incluso si las cosas se complican con la adquisición de Activision. Se dice que Microsoft se negó a hacer comentarios sobre la reunión.

Microsoft busca hacer crecer Xbox Game Pass en las plataformas principales, mientras también aumenta su base de usuarios activos mensuales al tener productos populares en cada dispositivo. Pocos editores en el mundo tienen las cifras que tiene Activision, aunque en su reciente llamada de ganancias, Activision señaló que los usuarios activos mensuales habían disminuido por debajo de los 100 millones.

Vía: Windows Central

Nota del autor: De verdad pensé que esta adquisición se concretaría sin importar lo que hiciera Sony. Aún queda la apelación y todo puede suceder en estos casos. Pero lo cierto es que, sería una locura que el futuro de Xbox dependiera de esto por completo (creo).