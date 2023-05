Director de Distrito 9 quiere hacer película de Metroid

El director de Distrito 9, Neill Blomkamp, está completamente a bordo de la idea de dirigir una película de Metroid. Durante las últimas décadas, Hollywood ha intentado y fracasado con frecuencia (o ha tenido un éxito moderado) con las adaptaciones de videojuegos. Sin embargo, en los últimos años, parece que se ha resuelto el código.

Las adaptaciones han mejorado significativamente en el cine y la televisión, y aunque las peores son al menos algo entretenidas, aunque no perfectas, los grandes éxitos como The Last of Us han sido elogiados, lo que ha ayudado a la gente a darse cuenta de que estos juegos ricos pueden convertirse en grandes éxitos de televisión de prestigio o en taquillazos masivos en los cines. Aunque la película de Super Mario Bros. ha recibido algunas reacciones mixtas por parte de los críticos, el éxito que logró rompiendo récords en todo el mundo es innegable.

Nintendo ha confirmado que planea hacer más películas como resultado, y muchos esperan ver franquicias como Zelda, Metroid y más en la gran pantalla. En Twitter, se le preguntó al director de Distrito 9, Neill Blomkamp, si le gustaría dirigir una película de Metroid y él respondió muy simplemente “sí”. Blomkamp tiene una rica historia en el género de la ciencia ficción con Distrito 9, nominada al Oscar, y algunas otras películas como Elysium.

El director también tiene experiencia en adaptaciones de videojuegos. Está a punto de estrenar la película de Gran Turismo este año y las breves imágenes que hemos visto la hacen parecer absolutamente fantástica. Además de eso, estuvo muy cerca de dirigir una película de Halo a mediados de la década de 2000.

Algo de lo que podría haber sido esa película llegó en línea a través de un cortometraje que dirigió como pruebas de cámara para la película que iba a ser. Para acentuar aún más cómo Blomkamp podría ser el hombre para el trabajo, también estuvo muy cerca de hacer una nueva película de Alien que habría traído de vuelta a Sigourney Weaver como Ripley. Si Blomkamp tendrá la oportunidad de hacer una película de Metroid está por verse, pero sería realmente emocionante verlo.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Espero que ahora que Nintendo ya vió que hacer películas de sus IPs es un éxito seguro, se animen y le den chance a este señor que nos dejó esperando una secuela de Distrito 9.