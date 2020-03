Gustavo Santaolalla también será compositor para la serie de The Last of Us

The Last of Us fue una de las mejores exclusivas que el PlayStation 3 pudo tener, y en general uno de los mejores videojuegos allá fuera, y hay muchas razones detrás de esto. Además de su excelente narrativa, entrañables personajes, diseño de niveles, y por supuesto, un gameplay que se sentía bastante avanzado para su época, el soundtrack que acompañaba a esta obra maestra también era digno de ser reconocido. Esto se debe al talento de su compositor, Gustavo Santaolalla, quien además de prestar sus habilidades musicales para la secuela, también estará participando en la serie de HBO.

La información viene de nada más y nada menos que el director del juego, Neil Druckmann, quien por medio de Twitter nos compartió las buenas noticias:

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020