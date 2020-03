Call of Duty Warzone amasa seis millones de jugadores en sus primeras 24 horas

Evidentemente, el mundo sigue emocionándose por los juegos de battle royale. En un lapso de 24 horas, a mitad de semana, por cierto, los jugadores de Call of Duty Warzone ascendieron hasta los seis millones. No es ninguna sorpresa que un juego gratuito de Call of Duty registre cifras de esta magnitud, pero Warzone está en camino para convertirse en uno de los battle royale más exitosos allá fuera.

Por medio de Twitter, Activision agradeció a los jugadores:

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020