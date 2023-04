El co-presidente de DC Studios, James Gunn, está respondiendo a los fanáticos que están molestos porque está promocionando Guardians of the Galaxy Vol. 3 de Marvel Studios. En octubre, Gunn se mudó a la distinguida competencia de Marvel, uniéndose al nuevo estudio unificado de DC de Warner Bros. Discovery como copresidente y CEO junto al productor Peter Safran para supervisar el Universo DC en cine, televisión y animación.

Kevin Feige, el productor de Guardians de Gunn y director creativo principal de Marvel, dio su bendición a Gunn y dijo que el hecho de que el cineasta supervise a los personajes de DC es “emocionante y muy bueno”, después de que termine Guardians of the Galaxy Vol. 3, por supuesto.

Como Vol. 3 no llegará a los cines sino hasta el 4 de mayo (en México), Gunn ha estado haciendo rondas promocionales y compartió un vistazo detrás de cámaras del set de su película de Marvel en Instagram. “Lo peor que DC podría haber hecho era contratar a alguien que promociona a la competencia”, escribió un fanático en los comentarios. “Increíble, ¿puedes imaginar cómo serán sus películas? Creo que es un desastre”. “Lo último que DC querría es alguien que pasara los últimos 12 años de su vida creando una serie de películas y luego diera la espalda a su última película”, escribió Gunn en respuesta.

“No fui contratado en DC sin que todo estuviera claro y me apoyaran desde el principio y continuamente durante este proceso”. Gunn pasará a dirigir y escribir Superman: Legacy para el Universo DC, un reinicio que “cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana como Clark Kent de Smallville, Kansas.

Él es la personificación de la verdad, la justicia, guiado por la amabilidad humana en un mundo que ve la amabilidad como anticuada”. Mientras Legacy sigue la serie animada de Max Creature Commandos, también escrita por Gunn, y la serie derivada de live action de Suicide Squad, Waller, la película de Superman de Gunn es lo que el director llama “el fundamento de nuestra visión creativa para el Universo DC” y el “verdadero comienzo del DCU“.

En Guardians of the Galaxy Vol. 3 de Marvel Studios, nuestra querida banda de marginados luce un poco diferente en estos días. Peter Quill, aún afectado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, podría llevar al fin de los Guardianes tal como los conocemos.

Protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot, Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova, Guardians of the Galaxy Vol. 3 de Marvel Studios se estrenará en cines mexicanos el 4 de mayo.

Vía: Comicbook