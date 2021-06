GreedFall no tendrá actualización gratuita en PS Plus, pero sí en Xbox Game Pass

Hace unos días, Spiders anunciaron que Greedfall estaría disponible mañana mismo para consolas de nueva generación. Aquellos que tengan el juego original en PlayStation 4 y Xbox One podrán hacer la mejora gratuita a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, la gran diferencia está en PlayStation Plus y Xbox Game Pass.

Greedfall llegó en enero de este año a PS Plus, pero ha estado disponible desde septiembre de 2019. En 2020 se anunció su versión next-gen, que como te comentaba antes, será actualización gratuita. A menos que hayas canjeado el título vía PS Plus.

Sus desarrolladores confirmaron que no será posible recibir la actualización gratuita si lo tienes por PS Plus, no obstante, aquellos que lo tengan vía Game Pass sí recibirán esta mejora sin costo alguno. Probablemente, la razón se deba a que Greedfall podría desaparecer en algún punto de Game Pass, pero sigue siendo un poco injusto considerando las circunstancias.

Recordemos que esto mismo pasó con Final Fantasy VII Remake Intergrade, el cual no recibió actualización gratuita si es que lo habías conseguido por PS Plus.

