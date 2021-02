Google se enfrenta a una demanda colectiva por la publicidad engañosa de Stadia

Parece que las malas noticias no paran para Google Stadia. Después de anunciar el cierre de sus estudios de desarrollo, recientemente se reveló que la compañía ahora se enfrenta a una demanda colectiva, en donde se señala a la empresa como la responsable de publicidad engañosa.

Esta demanda fue registrada en octubre de 2020, pero no fue sino hasta hace un par de días que la Corte Federal de Nueva York compartió esta información. De acuerdo con el documento, el demandante afirma que se “exageró gratamente la calidad de retransmisión y la resolución de pantalla” de los juegos de su servicio antes de su estreno, para así “aumentar las cifras de suscriptores”. En este caso se hace mención de los juegos que se prometieron iban a correr en 4K, pero en realidad solo fueron escalados.

Esto es lo que se menciona en la demanda:

“A raíz de las acciones de Google, no hay cientos, sino miles, de artículos e informes en todo el mundo que contienen afirmaciones engañosas procedentes de Google con base en las cuales los consumidores toman decisiones de compra. Google no ha hecho nada para corregir la información falsa sobre la potencia y la resolución de los juegos en Stadia, y no muestra a los consumidores en la tienda de Stadia la resolución de cada uno de los juegos disponibles para su compra”.

De igual forma, se hace mención de juegos como Red Dead Redemption II, DOOM Eternal y Destiny 2, los cuales iban a correr en 4K y a 60fps, pero esto no fue el caso. De esta forma, la demanda no solo acusa a Google de publicidad engañosa, sino a compañías como Bungie e id Software también, ya que algunos desarrolladores se encargan de esto, y no siempre es cuestión de Google.

Por su parte, la demanda busca una compensación para aquellos que compraron la Edición Founders, la Edición Premiere o la suscripción a Stadia Pro con base a información engañosa. Por el momento se desconoce cómo reaccionará Google a este conflicto legal, esperemos tener más información al respecto lo más pronto posible.

Vía: ClassAction.org