Nos encontramos a, básicamente, un mes del lanzamiento de God of War Ragnarok. Como usualmente sucede con juegos que están a nada de llegar al mercado, Santa Monica Studio ha revelado que la nueva aventura de Kratos ha concluido su desarrollo principal, es decir, ya está en la fase gold.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el estudio compartió un mensaje de agradecimiento a todos los fans por su apoyo, recordándonos que God of War Ragnarok llegará a PS4 y PS5 el próximo 9 de noviembre.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

