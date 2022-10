Por extraño que suene, la principal fuente de los rumores y filtraciones que hemos visto de la película de Super Mario Bros. es McDonald’s. Además del diseño de Peach, una nueva imagen nos muestra una línea de juguetes que llegarán a las Cajitas Felices. Lo más interesante, es que aquí se revelan nuevos detalles sobre esta cinta.

Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva filtración nos muestra ocho figuras que llegarían a la Cajita Feliz de McDonald’s para coincidir con el estreno de Super Mario Bros. Considerando que esta película se estrenará hasta el próximo año, existe la posibilidad de que estos juguetes estén disponibles hasta el 2023.

Como pudieron ver, estas figuras tienen dos elementos que llaman mucho la atención. El primero de estos son los Go Karts. Hasta el momento no hemos visto alguna referencia a Mario Kart, pero es posible que Super Mario Bros. cuente con una sección que le rinda honor a este spin-off. De igual forma, se puede apreciar a un Luma, por lo que no se descarta la posibilidad de que Rosalina tenga un papel en esta cita.

Por el momento no hay información oficial por parte de McDonald’s o Universal Studios relacionada con los juguetes de la Cajita Feliz, pero no sería sorpresa si el próximo año vemos estos productos disponibles. En temas relacionados, se ha filtrado el diseño de Peach para esta película. De igual forma, estos son los mejores memes que nos dejó el primer tráiler de la cinta.

Nota del Editor:

Más que los juguetes, lo que llama la atención es la aparición del Luma. Aunque no sería descabellado pensar que una segunda película de Mario ya está en la mente de Nintendo e Illumination, la secuela bien podría llevarnos al espacio, y una escena post-créditos de Super Mario Bros. podría presentarnos a Rosalina.

Vía: Nintendo Go