Gina Carano, Cara Dune en The Mandalorian, ha sido despedida

Gina Carano, actriz conocida por su papel como Cara Dune en la serie de The Mandalorian, ha sido despedida, esto después de realizar comentarios en donde comparó a los republicanos el día de hoy con los judíos durante el Holocausto. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz ha terminado su relación con Disney.

Este fue el comunicado que emitió un representante de Lucasfilm:

“Gina Carano no es empleada actualmente de Lucasfilm y no hay planes para ella en el futuro. Sin importar esto, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”

Carano compartió su controversial comentario en una publicación ya eliminada de Instagram, desatando el hashtag #FireGinaCarano, el cual fue tendencia durante las últimas horas. Esta no es la primera vez que la opinión de la actriz ha sido recibida de forma negativa, ya que el año pasado emitió mensajes en donde desaprobó el uso de la máscara durante la pandemia.

Una fuente cercana a The Hollywood Reporter mencionó que Lucasfilm buscaba despedir a la actriz desde hace dos meses, y su más reciente comentario fue demasiado, obligándolos a cortar relaciones. Por el momento se desconoce cómo es que esto afectará a la tercera temporada de The Mandalorian y Rangers of the New Republic, serie que se rumoreaba ella iba a protagonizar.

Vía: The Hollywood Reporter