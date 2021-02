Gina Carano, actriz de Cara Dune en The Mandalorian, también fue despedida de su agencia

Como sabrán, en la noche del día de ayer, Gina Carano, actriz reconocida por su papel como Cara Dune en The Mandalorian, fue despedida por Lucasfilm después de realizar un par de comentarios inapropiados en redes sociales. Ahora, un nuevo reporte señala que Carano también fue despedida de UTA, su agencia, lo cual complica bastante su carrera.

De acuerdo con Deadline, un representante de UTA mencionó que su relación con Carano había llegado a su fin el día de ayer. Sin embargo, no se ofreció una explicación clara para esta decisión, aunque es muy probable que la razón esté relacionada con sus comentarios hechos recientemente, en donde comparó a los republicanos actualmente con los juidos durante el Holocausto.

Por otro lado, The Daily Beast menciona que Carano también fue abandonada por sus publicistas en ID el año pasado debido a sus publicaciones en las redes sociales, en donde se mostraba en contra del uso del cubrebocas.

En cuanto al futuro de Cara Dune, Deadline ha mencionado que Disney no tenía intenciones de usar a este personaje en la tercera temporada de The Mandalorian, aunque había planes para ofrecerle su propio spin-off, así como un gran papel en Rangers of the New Republic. De igual forma, se desconoce si Disney y Lucasfilm tienen planeado eliminar a Dune de Star Wars, o usar a otra actriz para este papel.

Vía: Deadline