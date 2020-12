Gandalf ya se puso la vacuna contra el COVID-19

El día de hoy se ha revelado que Sir Ian McKellen ha recibido la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Inglaterra. Por medio de un tweet, el actor reconocido por su trabajo como Gandalf en The Lord of the Rings y Magneto en X-Men, ha admitido sentirse “eufórico” por formar parte del primer grupo de personas en el país europeo en recibir la vacuna.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) de Ingalterra, McKellen forma parte de los primeros grupos elegibles para la vacuna. La semana pasada se dio a conocer que Reino Unido sería una de las primeras regiones de occidente en aprobar la vacuna Pfizer, la cual ha comenzado a aplicarse a mayores de 80 años, trabajadores del sector salud y residentes de asilos. McKellen actualmente tiene 81 años, así que pudo ser vacunado lo más pronto posible.

Esto fue lo que comentó el actor al respecto:

“Me siento honrado de haber recibido la vacuna Covid-19 e invito a cualquier persona a la que se le ofrezca la vacuna a que acepte la oferta; tomó unos minutos y listo. Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal, en particular para las artes que han sufrido tanto este año. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el coronavirus, y hacer aportar nuestro granito de arena y vacunarse salvará vidas”.

Si duda alguna, este es el primer para salir del oscuro túnel que ha sido 2020. Las vacunas para el COVID-19 han comenzado a ser repartidas a nivel global, incluyendo México. Esperemos que en un futuro las cosas regresan a una normalidad.

Vía: CNN