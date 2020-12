¡Geno por fin llega a Super Smash Bros. Ultimate!

Antes de conocer todo lo relacionado con la llegada de Sephiroth a Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai ha presentado más trajes para los Mii. Debido a que el nuevo personaje DLC forma parte Final Fantasy VII, tenemos trajes inspirados en Barret, Tifa y Aerith, así como, sorpresivamente, Geno de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

En total, tenemos cinco trajes especiales, cada uno tendrá un precio de $0.75 dólares, y estarán disponibles el mismo día que Sephiroth llegue al juego, información que hasta el momento no se ha revelado.

-Barret.

-Tifa.

-Aerith.

-Chocobo (gorro).

-GENO.

Recordemos que Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars fue un juego de SNES desarrollado por Squaresoft, así que la aparición de Geno en esta ocasión tiene sentido. Puedes seguir la transmisión de Super Smash Bros. Ultimate en vivo aquí.

Vía: Nintendo