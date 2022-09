¿FOX estaría interesado en revivir Los Reyes de la Colina?

Una de las series hermanas de Los Simpson que destacó entre muchas fue Los Reyes de la Colina, misma que terminó sus temporadas desde hace bastante tiempo atrás, y según su creador, Mike Judge, existe la posibilidad de un regreso. Sin embargo, la cadena televisiva que le dio luz verde en sus inicios, FOX, no estaría implicada en el reinicio.

Esto es lo que mencionó el presidente de Fox Entertainment, Michael Thorn:

Eso no va a ser con Fox. Amamos a ese equipo y amamos ese programa. Obviamente, es parte de nuestro legado de animación. Pero en lo que realmente nos estamos enfocando en la animación es en el lanzamiento de la próxima ola de nuestra serie animada exclusiva, sin dejar de tener nuestro gran legado.

Estamos realmente enfocados en cuáles son los nuevos programas que creemos que pueden surgir creativamente, en los que también tenemos una participación significativa en la propiedad y, si no, en poseer el 100 por ciento. Y en un programa como King of the Hill, que nos encanta, realmente no hay oportunidad para que tengamos una participación de propiedad en ese programa. No es un movimiento que podamos hacer a medida que crecemos nuestra ola neta de animación, donde la propiedad es tan, tan crucial para el éxito a largo plazo de esta serie.