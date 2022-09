Blizzard menciona cómo se obtendrán los héroes de Overwatch 2

Falta muy poco tiempo para que Overwatch 2 aterrice en todos los dispositivos, siendo una secuela bastante esperada por los fanáticos, y eso se debe a la próxima campaña y nuevos héroes que llegarán. Y si bien, será un free to play, solos que tengan el pase de batalla podrán conseguir a los héroes nuevos, aunque para ser más justos, Blizzard menciona otras alternativas.

Aún con todo esto, los jugadores tienen algunas dudas sobre si es conveniente pagar por él pase, a lo que Jon Spector, líder comercial y vicepresidente de Blizzard ha contestado a dicha inquietud. Asegurando que los personajes que se vayan sumando serán gratis con dicho pago, aunque eventualmente tratarán de que se puedan ganar de otras maneras para quién no pague.

Aquí su comentario:

Addressing some incomplete info posted early about our Overwatch 2 Battle Pass – we'll be sharing all details ahead of launch, but want to confirm that new Overwatch 2 heroes will be available on the free track of the Battle Pass.

— Jon Spector (@Spex_J) September 8, 2022