¿Cyberpunk 2077 podría llegar a Game Pass o PS Plus?

Gracias al evento que se llevó a cabo esta misma semana, parece ser que la franquicia de Cyberpunk 2077 está teniendo un segundo aire para que nuevos jugadores se unan al juego y que los ya veteranos compren el DLC. Y ahora, se ha mencionado a voces que el videojuego llegaría a Game Pass o PS plus, ante esto, CD Projekt Red ya dio declaraciones.

Concretamente, mencionan que está en consideración hacerse el trato para estar disponibles en el servicio de streaming (al menos en el de Microsoft) esto no solo incluye a Cyberpunk 2077, sino también a The Witcher 3. Por ahora no llegarán, pero no se descarta que en algún futuro Xbox sume estos dos grandes videojuegos en su plataforma de consola y PC.

Aquí sus comentarios:

En cuanto a la segunda pregunta, si hay acuerdos potenciales con Xbox Game Pass y PlayStation Plus, hemos hecho algunos tratos en el pasado, pero si hay algún acuerdo, solo podremos hablar en el futuro, y cualquier cosa que vaya a suceder se anunciará en el momento apropiado. No tenemos nada sobre este asunto para compartir ahora.

Vía: Purexbox