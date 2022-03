Forspoken se ha retrasado hasta octubre

El catálogo de juegos de Square Enix para la primera mitad del año luce impresionante. Títulos como Triangle Strategy, Babylon’s Fall y Voice of Cards: The Forsaken Maiden ya están disponibles, mientras Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin y Chocobo GP también están en camino. Sin embargo, hace unos momentos se reveló que Forspoken ya no llegará el próximo mes de mayo, ya que se ha retrasado.

Por medio de un comunicado publicado en las redes oficiales del juego, se ha revelado que Forspoken, el nuevo juego de Luminous Productions, ya no estará disponible el próximo 25 de mayo, y se ha retrasado hasta el 11 de octubre de 2022. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Nuestra visión para esta nueva y emocionante IP es ofrecer un mundo de juego y un héroe que los jugadores querrán experimentar en los próximos años, por lo que hacerlo bien es extremadamente importante para nosotros. Con ese fin, durante los próximos meses concentraremos todos nuestros esfuerzos en pulir el juego y no podemos esperar a que experimenten el viaje de Frey este otoño”.

Pese a que no se revela exactamente cuál es la causa de este retraso, Square Enix ha mencionado que se tomaron estos meses extra para pulir lo más que se pueda este título. Considerando que el Luminous Engine, con el cual se está desarrollando este juego, le dio un par problemas al estudio en el pasado, parece que están tomando todas las precauciones necesarias para entregar un producto de calidad en otoño.

Forspoken llegará a PS5 y PC el próximo 11 de octubre de 2022. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Triangle Strategy aquí.

Nota del Editor:

Es una lástima que Forspoken se haya retrasado, aunque esta espera será buena para el juego. Solo espero que este título logre cumplir con la promesa de entregar un mundo rico en historia, con un combate adictivo.

Vía: Forspoken