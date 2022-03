Pista apunta a DLC para Elden Ring

Elden Ring ha sido todo un fenómeno para la industria en los últimos días. Aunque seguramente hay muchos que no han tenido la oportunidad de terminar este título, una nueva filtración parece señalar que DLC para esta aventura ya está en desarrollo, y podría llegar dentro de poco.

Recientemente, el usuario Lance McDonald reveló que dentro de Elden Ring existe una área inaccesible por el momento, la cual estaría enfocada al PvP del juego. Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de FromSoftware o Bandai Namco, los fans han señalado que esta sección del mapa estaría disponible por medio de un DLC o actualización futura.

Elden Ring will probably get a multiplayer arena DLC some time in the future based on this out-of-bounds video I recorded of a currently inaccessible area in the game. https://t.co/rMx1JvhIGj

— Lance McDonald (@manfightdragon) March 6, 2022