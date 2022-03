Nos encontramos a un mes del lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. De esta forma, recientemente se reveló nueva información relacionada con el contenido adicional que estará disponible día uno y en futuras actualizaciones. Para todos los fans de The Mandalorian, se ha confirmado que Din Djarin y Grogu se encuentran en estos paquetes adicionales.

En total estarán disponibles siete paquetes DLC. Estos son:

–The Mandalorian (temporada uno): Aquí encontramos a Din Djarin, Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 y Kuiil. Sin embargo, es importante mencionar que Baby Yoda no será un personaje jugable. Este contenido llegará día uno.

–Solo: A Star Wars Story: Aquí nos toparemos a joven Han Solo, el joven Chewbacca, el joven Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett y Enfys Nest. Este contenido estará disponible día uno.

–Personajes Clásicos: Aquí encontramos a Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Darth Vader y Lando Calrissian. Este contenido llegará día uno para aquellos que pre-ordenaron el juego, el resto del público tendrá que esperar hasta el 19 de abril para comprar estos personajes.

–Trooper Pack: Aquí tendremos acceso a Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper y Mimban Stormtrooper. Similar al paquete de Personajes Clásicos, este contenido estará disponible día uno para todos los que tengan la edición deluxe digital, y el resto de las personas, incluso aquellos con pase de temporada, tendrán que esperar hasta el 4 de mayo para acceder a estos personajes.

–Rogue One: A Star Wars Story: Aquí encontramos a Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Imwe, Baze Malbu y Director Krennic. Este paquete llegará el 19 de abril.

–The Mandalorian (temporada dos): Aquí se nos dará acceso a Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand y Moff Gideon. Este paquete estará disponible el 4 de mayo.

–The Bad Batch: Por último, este paquete traerá consigo a Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair y Echo. Este contenido llegará el 4 de mayo.

Los siete paquetes se pueden comprar por separado, aunque también está disponible un pase de temporada que te da acceso a todo este contenido. Por el momento no se habla de un segundo pase de temporada, pero no sería sorpresa si contenido relacionado con series como The Book of Boba Fett, Obi-Wan y Ahsoka están en desarrollo.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 5 de abril de 2022. En temas relacionados, el productor de Dynasty Warriors 9 quiere un Musou de Star Wars. De igual forma, aquí puedes ver el más reciente gameplay de Star Wars 1313.

Nota del Editor:

De por sí LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ya es un juego bastante extenso, cubriendo nueve películas, este contenido adicional no solo es un sueño para los fans de la serie, sino aún más contenido para un juego que le ha costado mucho a los desarrolladores.

Vía: Gematsu