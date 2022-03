Las secciones de los E.M.M.I. son algunos de los momentos más amados por la mayoría de las personas que han jugado Metroid Dread. Sin embargo, parece que DoctorM64, el creador de Another Metroid 2 Remake, no está contento con la forma en la que estos enemigos funcionan.

En una reciente plática en el podcast de KIWI TALKZ, DoctorM64, quien fue el responsable por el proyecto de AM2R, un remake de Metroid II, el cual llegó al mercado poco antes de que Nintendo y Mercury Steam nos entregaran una reimaginación oficial del título de Game Boy, habló sobre los E.M.M.I., y como es que este concepto no se complementa con el estilo de juego de Metroid Dread. Esto fue lo que mencionó:

“No estoy del todo seguro de si los E.M.M.I.s eran algo que tendría sentido en Metroid. El concepto es increíble, ¿verdad? Pero si mezclas algo como el terror de supervivencia con un monstruo enorme que puede matarte de un solo golpe, debes sentirte vulnerable. Piensa en los primeros Resident Evil con controles de tanque y munición muy limitada, aturdes a un par de zombis, les disparaste, pero tu salud es muy limitada, sientes esa tensión, ese temor. Pero de repente, si eres un cazador espacial que tiene movimientos muy maniobrables y puedes saltar paredes y correr súper rápido, eso cambia mucho la dinámica. De repente, el monstruo tiene que moverse al mismo ritmo que tú y, de repente, el estado de falla es más rápido de lograr. Entonces, en una carrera de Resident Evil o cualquier otro horror de supervivencia, te tomas un par de minutos para explorar y ves al monstruo e intentas con tus recursos y movilidad muy limitados escapar y esconderse y ser táctico con tus elecciones. Tienes tiempo para pensar y actuar correctamente. Pero dado que Samus es tan ágil y los E.M.M.I. reales tienen que ser más ágiles que ella para compensar, no tienes esos momentos de Metal Gear en los que conoces el sigilo y la acción. Básicamente estás reaccionando a las cosas, por lo que es algo muy parecido al gato y al ratón que sucede tan rápido que, por una vez, es distinto y único, pero también es un poco molesto en mi humilde opinión”.

Aunque muy pocas personas comparten la opinión de DoctorM64, estas son críticas válidas que surgen cuando alguien que trabajó parte de su vida en un remake de Metroid II puede tener sobre algo que conoce bastante bien. Por su parte, este desarrollador ahora trabaja en Moon Studios, los responsables de Ori and the Will of the Wisps, por lo que su conocimiento está siendo empleado de una gran forma.

Nota del Editor:

En realidad, todo lo que DoctorM64 ha señalado como negativo, es la razón por la cual las secciones de los E.M.M.I. son tan buenas para mí. Tienes que reaccionar de forma inmediata a un peligro que no puedes detener, y los movimientos de Samus van de la mano aquí.

Vía: DoctorM64