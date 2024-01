¡FoamStars ya tiene fecha de lanzamiento!

Febrero es un mes especial para Square Enix, puesto que Final Fantasy VII Rebirth por fin estará disponible. Sin embargo, esta no será la única producción que esta compañía nos entregará en las próximas semanas, puesto que se ha confirmado que Foamstars también llegará a nuestras manos en febrero de 2024.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Foamstars llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 6 de febrero a nivel mundial. Al igual que sucedió con juegos como Fall Guys y Destruction All-Stars, los usuarios de PlayStation Plus podrán descargar el nuevo título de Square Enix sin costo adicional a lo largo de su primer mes en el mercado.

Para aquellos que no lo conocen, Foamstars es descrito como un shooter en tercera persona en donde dos equipos de cuatro jugadores, compiten para llenar un escenario de espuma. En total hay tres modos de juego, Smash the Star, Happy Bath Survival, y Rubber Duck Party. Al tratarse de un juego como servicio, será requiera una suscripción a PS Plus para jugar en línea, y también estará disponible un pase de batalla con contenido estético para todos los usuarios.

Te recordamos que Foamstars llegará a PS4 y PS5 el próximo 6 de febrero de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí.

Nota del Editor:

Foamstars luce como una versión más complicada de Splatoon, lo cual no es algo malo. El estilo de juego que nos presentó Nintendo es sumamente divertido y adictivo, y si el nuevo título de Square Enix logra ser similar, entonces los usuarios de PlayStation tendrán en sus manos una gran exclusiva.

Vía: Square Enix