Foamstars ya se encuentra disponible

Para quienes no lo tengan tanto en el radar, hace ya un tiempo se dio a conocer que Square Enix estaba preparando un juego estilo shooter llamado Foamstars, en el que ocho jugadores se dividían en dos equipos para disputarse las más intensas batallas con espuma de por medio. Y ahora, después de bastante tiempo del anuncio y también los tráilers, finalmente se ha lanzado para que los interesados puedan darle una oportunidad, y lo mejor, es que será gratis por tiempo limitado.

Para poder añadirlo al catálogo, ya sea de PS4 o PS5, solamente hay que contar con una suscripción activa de PlayStation Plus, el cual en teoría deben tener los jugadores que se encuentren activamente jugando en línea en estas plataformas, algo que no debería ser problema. Por su parte, no siempre estará disponible para descarga y luego se pondrá a la venta, por lo que los usuarios tienen desde este momento y hasta el 4 de marzo para hacer el canje y que el título se conserve en la librería del usuario por siempre.

La temporada 1 del juego llamada Starry Pop, incluye lo siguiente:

– “Ranked Party”: Eleva tu rango en FOAMSTARS al competir en dos eventos de temporada por tiempo limitado, que se divide en un modo de juego solitario con ”Ranked Party Lonestar” y uno en equipo “Ranked Party Tribe-Vibe”. – “Extreme Party”: Desafía a todos los jugadores en dos modos temáticos especiales: la “All Mel T Party” – en todos donde los jugadores lucharán como Mel T, y la “Invisible Party”, en donde todos serán invisibles. – “Happy FriYAY Party”: Un evento que estará sólo un fin de semana, sin ganadores o perdedores, sólo la oportunidad de probar al personaje de la siguiente temporada, Coiff Guy.

Vale la pena mencionar, que esto solo es el inicio de algo mucho más grande, dado que con el pasar de los meses el juego irá recibiendo muchas actualizaciones y también temporadas, con nuevas armas, personajes, y hasta modos de juego para el deleite de los usuarios. Como ya mencionamos, los usuarios están a tiempo de adquirir el juego en PS Plus, antes de que se ponga al precio de $29.99 USD, por lo que incluso sale rentable pagar un mes de la membresía para llevarse este juego y dos más.

Recuerda que Foamstars está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Square Enix

Nota del editor: Parece que PlayStation y Square Enix le están apostando mucho a este videojuego, pero no sé si un multiplayer que extrañamente es similar a Splatoon logre tener éxito. Al menos llega gratis con el PS Plus, entonces es seguro que mucha gente le dará una primera oportunidad.