Filtración revela la duración de Hogwarts Legacy

Este año uno de los juegos más importantes es Hogwarts Legacy, mismo que fue presentado hace ya casi unos tres años atrás y que al fin han tomado forma para los fanáticos de Harry Potter. Y si bien se ha revelado información importante del mismo, no se ha mencionado cuál será el tiempo que se tomará el jugador en completar la aventura.

Sin embargo, esto puede estar cambiando pronto, ya que un usuario de twitter reveló que el año escolar va a tener una duración de 35 horas para terminar el objetivo principal de la historia en cuestión. Por su parte, si se busca completar cada mínimo detalle y sacar ese trofeo de platino, los usuarios deberán tener 70 horas disponibles para llevarse dicha hazaña.

Game Duration?

35 hrs.

70 hrs with side quest and 100% of the game.#HogwartsLegacy#HarryPotter#Hogwarts #Playstation #Xbox #PS5

— Bigby (@ManwithSecrets_) January 16, 2023