Se revelan los modos visuales para Hogwarts Legacy

Conforme nos acercamos a la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy, más y más información sobre este juego se ha dado a conocer. De esta forma, recientemente se reveló que en PS5 y Xbox Series X|S tendremos dos opciones visuales a elegir.

Por medio del sitio oficial del juego, se ha confirmado que Hogwarts Legacy tendrá dos modos de visualización en PS5 y Xbox Series X|S. El primero de estos es el de Fidelidad, el cual no permite jugar a 30fps, y el segundo será el de Rendimiento, con el cual el objetivo del título es correr a 60fps. Junto a esto, se ofrecerá soporte para la Frecuencia de actualización variable, o VRR, en estas consolas.

Lamentablemente, por el momento no hay información relacionada con la resolución. Sin embargo, considerando que Hogwarts Legacy contará con los estándares de hoy, es muy probable que en el modo de Fidelidad encontremos 4K, mientras que en Rendimiento se ofrezca soporte a 1080p o 2K. Por último, considerando que las versiones de PS4 y Xbox One se retrasaron hasta abril de este año, es muy probable que aún tengamos que esperar algo de tiempo para conocer el desempeño de este título en el hardware de pasada generación.

Hogwarts Legacy llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de febrero de 2023. En temas relacionados, famosa familia de Harry Potter aparecerá en este juego. De igual forma, ya puedes seleccionar tu casa para el título.

Todo parece indicar que Hogwarts Legacy no tratará de romper nuevo terreno al momento de hablar de su desempeño técnico. Sin embargo, llama mucho la atención que por el momento no se dieran a conocer los detalles de la resolución, esperemos que esto no sea un mal augurio.

Vía: Hogwarts Legacy