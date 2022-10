FIFA 23 fue el juego más vendido de septiembre

Gracias al inicio de la temporada fuerte del año, septiembre fue un mes bastante cargado con lanzamientos de todo tipo. De esta forma, recientemente se revelaron los datos relacionados con la venta de software en Estados Unidos durante el pasado mes y, para la sorpresa de nadie, FIFA 23 fue uno de los juegos más vendidos de este periodo.

De acuerdo con los datos proporcionados por The NPD Ground, organización que se encarga compartir información relacionada con la venta de hardware y software de Estados Unidos, FIFA 23, NFL 23 y NBA 2K23 fueron los juegos más vendidos de septiembre, con Splatoon 3 y The Last of Us Part I forman el top cinco.

Sin duda alguna, septiembre fue un mes bastante movido, con casi todos los lanzamientos importantes del mes en el top 10. Incluso Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection y Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R tuvieron buenas posiciones en esta lista.

Con octubre y noviembre albergando los lanzamientos más fuertes de finales de año, será interesante ver cómo es que reacciona este mercado ante títulos como Bayonetta 3, Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarok y Pokémon Scarlet & Violet.

Nota del Editor:

El orden de este mes no debería ser una gran sorpresa. Los juegos de FIFA siempre venden demasiado, y se convierten en uno de los más vendidos en todo el año. Sin embargo, también es agradable ver que Splatoon 3 está en una buena posición en esta cinta.

Vía: Mat Piscatella