El PS5 fue la consola más vendida de septiembre

A dos años de su lanzamiento, el PS5 por fin está cumpliendo con las expectativas de los usuarios. Después de que hace un par de meses se anunció que Sony mejoraría la producción y distribución de la consola, esta pieza de hardware logró posicionarse en el primer puesto de ventas en Estados Unidos en septiembre.

De acuerdo con The NPD Ground, organización que se encarga de compartir información relacionada con la venta de hardware y software de Estados Unidos, el PlayStation logró posicionarse en el primer puesto en venta de unidades y generación de dinero en este país.

US NPD HARDWARE – Nintendo Switch ranked 2nd in unit sales among hardware platforms in the month, while Xbox Series placed 2nd in dollar sales.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 21, 2022