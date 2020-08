FIFA 21 no tendrá cross-play durante su lanzamiento

La próxima generación de consolas está en el horizonte, y todavía seguimos teniendo muchas dudas al respecto. Más allá del precio y fecha de lanzamiento, a muchos nos interesa saber exactamente cómo evolucionará el cross-play en PS5 y Xbox Series X. Hemos visto que el cross-play es un elemento importante para la actual generación, y lamentamos tener que decirte que al menos FIFA 21 no contará con él.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de FIFA compartió las malas noticias:

You won’t be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

