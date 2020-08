Así serían los personajes de The Legend of Zelda en el universo de Dragon Ball

Dragon Ball es uno de los animes más populares de la historia y The Legend of Zelda es una de las franquicias de videojuegos más importantes de la historia, por lo que un fan decidió combinar ambas sagas para entregarnos algo realmente increíble. Si alguna ves te has preguntado cómo se verían los personajes de Zelda en el universo creado por Akira Toriyama, entonces aquí encontrarás la respuesta.

El responsable de crear este arte se hace llamar Salvamakoto y a continuación puedes ver un poco de sus obras:

Tal y como puedes ver, estamos frente a la versión de Link de Breath of the Wild, pero por supuesto, con un diseño que parece dibujado por el mismísimo Toriyama. Por otro lado, acá puedes ver a Ganondorf con este mismo estilo:

En temas relacionados, aquí puedes ver cómo serían los personajes de Zelda con el estilo de Studio Ghibli, y sí, lucen tan increíbles como seguramente imaginábas.

Fuente: Salvamakoto