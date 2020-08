Fortnite anuncia colaboración con DC para la siguiente generación de consolas

Epic Games no solo está enfocado en la batalla legal con Apple y Google, ya que recientemente han anunciado un nuevo paquete de Fortnite en colaboración DC Comics, el cual estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el próximo mes de noviembre, así como en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Fortnite: The Last Laugh Bundle se podrá adquirir en formato físico y digital por $29.99 dólares e incluirá 1000 V-Bucks; trajes de The Joker, Poison Ivy, Midas Rex; accesorios mochileros de Laugh Riot, Back Bloom, Midas Crest; los picos Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker; así como el gesto “Elige una carta”.

Por el momento no se habla de la versión de PC y dispositivos móviles, aunque Epic Games ha mencionado que pronto revelarán más información al respecto. Fortnite: The Last Laugh Bundle estará disponible en PS4, Xbox One y Switch el próximo 17 de noviembre de 2020, y llegará a tiempo para el lanzamiento de Xbox Series X y PS5 a finales de año.

Vía: Epic Games