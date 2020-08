Desmienten rumores sobre el PS5 y sus problemas con el 4K

La semana pasada, el conocido insider, Dusk Golem, reportó que una “fuente” le dijo que el PlayStation 5 estaba teniendo fuertes problemas corriendo los juegos en 4K. De acuerdo con él, los jugadores de Sony deberían esperar un 4K “falso” en este próximo hardware, aunque parece que dichos rumores resultaron ser totalmente falsos.

TeamKill Media, que está desarrollando un FPS llamado Quantum Error para PS5, asegura que el juego actualmente corre en 4K a 65-70 FPS y eso que todavía ni siquiera está cien por ciento optimizado:

Not sure where this quote comes from but, it didn’t come from us.

Quantum Error currently is running at 4K 65-70 FPS unoptimized. We will be hitting our goal of 4K 60 FPS.

And there will be much more than just corridors lol! 🤣

— QUANTUM ERROR (@quantum_error) August 13, 2020