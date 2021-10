FFXIV es el juego más rentable de la serie

Originalmente, Final Fantasy XIV llegó a nuestras manos el 30 de septiembre de 2010, y la recepción fue todo menos positiva. Después de tres años en el mercado, Square Enix lanzó A Realm Reborn, el cual, como su nombre lo indica, fue un renacimiento. Esta versión, y sus expansiones, no han parado de recibir alabanzas por parte de los jugadores. De esta forma, el día de hoy, 11 años después de su primer lanzamiento, se ha revelado que Final Fantasy XIV es el juego más rentable de la serie.

De acuerdo con Naoki Yoshida, director de este MMORPG, Final Fantasy XIV ha superado la marca de los 24 millones de usuarios registrados, y actualmente es considerado la entrega más rentable de toda la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Todos saben lo difíciles que fueron las cosas para nosotros con el Final Fantasy 14 original. Desde entonces, pudimos transformar el título en uno que proporcione una contribución importante a las ganancias de nuestra empresa”. Quizás sea impropio de mi parte decirlo, pero en términos de nuestro negocio, hemos podido lograr un gran éxito. En el futuro, no escatimaremos en gastos con nuestras inversiones para asegurarnos de que este juego siga siendo uno que nuestros jugadores pueden disfrutar”.

Para 2015, FFXIV contaba con solo cinco millones de usuarios. En 2017, año en que llegó la expansión de Stormblood, este número alcanzó los 10 millones. De esta forma, en solo cuatro años, este número logró más que solo duplicarse. Aunque Endwalker, el siguiente gran contenido para este título, representa la conclusión de su historia principal, esto no significa que el MMORPG llegue a su fin. Aunque por el momento no hay detalles, Yoshida señaló que esta entrega continuará por lo menos 10 años más.

En temas relacionados, Final Fantasy VII: The First Soldier llegará a dispositivos móviles en noviembre. De igual forma, ya hay una fecha de lanzamiento para Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Nota del Editor:

Aunque los MMORPG no son lo mío, no hay forma de negar el hecho de que Final Fantasy XIV es todo un éxito. La comunidad es una de las más activas en el momento, y poco a poco le está arrebatando la corona a World of Warcraft. Esperemos que el contenido para el juego no se detenga con Endwalker, y este mundo se mantenga con vida por mucho tiempo.

Vía: IGN