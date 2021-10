La serie de Metroid domina a la eShop

La llegada de Metroid Dread no solo ha recibido de gran forma por la crítica, sino que este lanzamiento está siendo un éxito con el público. Afortunadamente, esto también ha tenido resultados positivos en el resto de la serie, ya que entregas como Metroid Fusion en Wii U y Metroid: Samus Returns en 3DS se encuentran en los primeros lugares de descargas digitales en sus respectivas tiendas digitales.

En la eShop del Switch, Wii U y Nintendo 3DS, la serie de Metroid está teniendo un resurgimiento de popularidad en Reino Unido. Metroid Dread se encuentra en el primer puesto de lo más descargado de la consola híbrida. Por otro lado, Metroid Fusion, la previa entrega en la serie cronológicamente hablando, domina la lista de la consola virtual del Wii U, con Metroid: Zero Mission en segundo lugar.

